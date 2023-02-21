中国买家据报已重新购买澳洲棉花

中国买家正在购买澳大利亚的棉花，因为他们预计，随着其他受制裁商品纷纷恢复交易，中国对澳洲棉花实施的非正式禁令可能也已解除。

据路透社报道，澳大利亚棉花卖家CNCGC商人郑唐姆（音译）透露，中国最大的国有棉花买家、中华棉花集团的澳大利亚子公司正将澳洲棉花运往青岛的一个保税仓库，这些棉花可能还将运往另一个地方。

他说，如果非官方禁令解除，这些棉花就可卖到利润丰厚的中国国内市场。否则，免税区的公司可使用该产品进行再出口。

中国和澳大利亚官方目前都还未宣布中澳棉花贸易正式解冻。路透社将此举形容为一场“打赌”。

郑唐姆说，“这不完全是一场赌博，因为在中国的免税区还能贩卖。我们预计，中澳关系会改善，禁令也会被取消。”

中国曾是澳大利亚棉花的最大出口市场，但中国2020年起实施了一系列官方和非官方的贸易限制措施，同时也打击了澳洲煤炭和木材等商品后，两国总值9亿澳元（约8.29亿新元）的贸易自2020年底起几乎冻结。

根据中国海关数据，中国在2022年只进口约2万吨的澳洲棉花，而中国2019年共进口了40万吨澳洲棉花。

澳洲总理阿尔巴尼斯去年5月上任后，就致力于缓解中澳之间日趋紧张的关系，希望两国关系解冻后，停摆了近两年的贸易往来能重启。