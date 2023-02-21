台媒：台美国安高层会谈今晚登场

台湾媒体报道称，台美国安高层会议将于星期二（2月21日）晚间在美国在台协会（AIT）总部登场。

据台湾《上报》报道，这场会谈将于华盛顿时间星期二上午10时、新加坡时间星期二深夜11时，在维吉尼亚州的美国在台协会总部登场。台湾将由国安会秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮与会，负责台美安全事务的台湾国防部副部长及国安会副秘书长也将与会；美方主谈人则包括美国副国家安全顾问芬纳（Jonathan Finer），以及美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）等相关官员。

不同于往年在华盛顿特区选择政府机关之外的场所举行会议，今年的会议特别选在AIT维州总部举行，外界也因此研判下月将接任AIT主席的白宫国家安全会议中国事务主任罗森柏格（Laura Rosenberger）将与会。

报道称，在会谈议题方面，预计仍将以安全问题为主轴。在去年8月中国大陆解放军对台湾进行高强度军演，以及近期的气球事件之后，中美借慕尼黑安全会议场边对话缓和关系的尝试也失败，接下来北京在台海的军事动作，以及在国际及两岸间的政治攻势，预期也将在会谈中有所讨论。

针对台湾会否在会中提出美国对台军售延迟交货议题，由于刚结束秘密访台行程的美国国防部副助理部长蔡斯（Michael Chase）在与台湾政府高层会晤时，已对此议题有较为具体的讨论，预料21日的维州会议上台湾将重申关切立场。

《金融时报》在披露今年会议的报道中也指出，随着北京在台湾议题上变得越来越强硬，台美之间这个长期存在的外交沟通渠道，在解决安全问题上显得日益重要。