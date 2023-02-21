中手游成百度版ChatGPT文心一言首批生态合作伙伴

全球化IP游戏运营商中手游星期二（2月21日）宣布，成为百度版ChatGPT“文心一言”（英文名：ERNIE Bot）的首批生态合作伙伴。

据新浪证券报道，中手游后续将全面体验并接入文心一言的能力，并将把百度领先的智能对话技术成果应用在开放世界游戏领域。此举标志着中手游优先获得领先人工智能（AI）技术的加持。

文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年，拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力，在搜索问答、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。

此外，文心一言将全面接入百度智能云，未来企业通过百度智能云就可以调用文心一言的服务，通过人工智能产品逐步落地到实际场景中。

中手游将可优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力，与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作，在百度技术团队协助下，打造联合解决方案，通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式，强化人工智能生成内容（AIGC）竞争力，并在剧情互动、数字人及智能非操控角色（NPC）等研发和运营场景中，进一步提升效率，优化玩家体验，同时依托智慧互联、创新互联，共同引领游戏产业变革与升级。

尤其是目前中手游旗下在研的国风仙侠开放世界游戏《仙剑世界》，之后将应用文心一言的技术，在游戏内实现NPC交互的功能。NPC可以获得独立的人物故事背景和个人性格，并与玩家自由对话，NPC可根据设定的性格做出反应，进而影响到游戏后续剧情发展。通过与AIGC技术的结合，《仙剑世界》目标是希望为玩家提供“万物皆可交互”的沉浸式体验。

市场目前对于AIGC技术在游戏领域的应用非常看好。不久前中信证券发布研报认为，游戏是AIGC技术的核心落地板块，在提升游戏可玩性的同时，也有助于提高游戏生产效率，实现工业化研发，降低游戏开发成本，并进一步扩展游戏产业的边界和战略价值。