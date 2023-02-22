王毅与俄安全会议秘书会晤：反对一切形式单边霸凌

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅当地时间2月21日在莫斯科同俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫举行中俄战略安全磋商机制双方牵头人会晤。

根据新华社报道，双方就当前国际战略形势进行了讨论，表示愿共同践行真正的多边主义，反对一切形式的单边霸凌行径，推动国际关系民主化和世界多极化。

双方同意继续加强在多边框架内合作，为完善全球治理作出更多努力。双方认为应坚决维护亚太和平稳定，反对引入冷战思维、集团对抗和意识形态对立。

双方还就乌克兰问题等交换了意见。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，王毅在和帕特鲁舍夫会面时说，中俄关系坚如磐石，经得起任何国际风云变幻的考验。

他还指出，现在是中俄为维护共同战略利益而继续紧密战略协作和交流沟通的极佳时期。

帕特鲁舍夫对王毅说，俄中两国主张建设更加公平的世界秩序，欢迎更多的国家选择自由和主权的发展道路。

帕特鲁舍夫还指出，西方想不惜一切代价保持其全球主导地位，国际关系体系向多极世界秩序转型的进程受到来自西方越来越大的阻碍。

他说：“西方单方面废除了多项重要国际条约，包括军控领域的条约。他们在推动仅对少数国家有利的在世界多地区组建新军事集团的计划。美国及其盟友企图用所谓‘基于规则的（国际）秩序’来替代国际法的普遍准则。”

俄乌战争一周年前夕，王毅星期二抵达莫斯科，将与俄国外长拉夫罗夫会谈，俄罗斯媒体报道称，不排除会见俄国总统普京。

王毅此前访问欧洲期间，多次就俄乌战争表态。他2月18日在德国出席慕尼黑安全会议期间提出，中国将在乌克兰危机一周年之际，发表一份关于政治解决乌克兰危机的立场文件，重申中国国家主席习近平的主张，包括各国主权领土完整都应得到尊重，联合国宪章宗旨原则都应得到遵守，各国合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。

美国《华尔街日报》星期二引述知情人士说，习近平准备在数月内访问莫斯科，与俄罗斯总统普京举行峰会。