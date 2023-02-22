中国卫健委主任：爱国卫生运动是中共群众路线伟大创举

中国国家卫健委主任马晓伟撰文在中国官媒《人民日报》发表署名文章说，爱国卫生运动是中共把群众路线运用于卫生防病工作的伟大创举和成功实践。深入开展爱国卫生运动是全面推进健康中国建设的必然要求，是维护国家公共安全的重要保障，是提升社会治理效能的有效载体。

文章说，爱国卫生运动是中共全心全意为人民服务根本宗旨在卫生健康工作中的具体体现，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。2022年12月26日，在爱国卫生运动开展70周年之际，中共总书记习近平作出重要指示，要求更加有针对性地开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

文章回顾了上世纪50年代以来，爱国卫生运动的诞生和发展，并说爱国卫生运动通过改观念、改环境、改行为，极大激发和弘扬了爱国主义、集体主义精神，有力提升了全民族身心健康素质和全社会综合文明程度，充分显示了“移风易俗、改造国家”的巨大作用。2021年，中国人均期望寿命提高到78.2岁，居民健康素养水平达25.4%，热爱健康、追求健康的新风尚蔚然成风。

文章指出，深入开展爱国卫生运动是全面推进健康中国建设的必然要求。随着工业化和城镇化深入推进、人口老龄化加快、生活方式变化，中国面临多重疾病负担并存、多种健康影响因素交织的复杂局面。保障14亿多人的健康，不能仅靠医疗卫生的“小处方”，更要靠社会综合治理的“大处方”。中共十九届五中全会作出全面推进健康中国建设的决策部署，提出到2035年建成健康中国的远景目标，对健康中国建设提出明确要求。爱国卫生运动是有效的健康治理模式，是多方共建共治共享的综合平台。要通过深入开展爱国卫生运动，从源头上统筹应对复杂的健康影响因素，引导个人主动践行文明健康生活方式，推动各级政府形成有利于健康的治理方式，把全面推进健康中国建设任务落实落细。

深入开展爱国卫生运动是维护国家公共安全的重要保障。防范化解重大疫情和重大突发公共卫生风险，既要靠专业高效的医疗卫生队伍，更要打好群防群控的“人民战争”。爱国卫生运动是实现联防联控、群防群控、平急结合、专群结合的重要载体和平台，是维护国家公共卫生安全的社会性防疫机制。要通过深入开展爱国卫生运动，建立有效的社会动员机制，让每一个人成为公共卫生安全的维护者，让每一个社会“细胞”成为维护公共卫生安全的坚强堡垒，从根本上筑牢公共卫生安全屏障。

深入开展爱国卫生运动是提升社会治理效能的有效载体。基层治理是国家治理的基石，卫生健康治理是基层治理的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化的基础工程。爱国卫生运动是卫生健康领域独有的群众性工作机制，已经成为创新基层治理的有效载体。充分发挥爱国卫生运动独特优势，把卫生健康工作深度融入每一个基层网格，把健康内涵延伸到每一个社会“细胞”，有助于丰富基层治理内容，拓宽群众参与渠道，推动社会治理和服务重心下移、资源下沉，形成社会治理强大合力。

文章说，习近平在中共二十大报告中指出：“必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。”健康是幸福生活最重要的指标。实践证明，爱国卫生运动是行之有效的社会健康管理平台和模式，在全面建设社会主义现代化国家新征程上必将发挥更大作用。文章强调，要认真贯彻落实习近平关于爱国卫生运动的重要指示精神，继承和发扬爱国卫生运动优良传统，以制度建设为根本，以长效机制完善为关键，以改革创新为动力，把爱国卫生运动向纵深推进，夯实健康中国建设的关键基础，以卫生健康现代化支撑国家现代化。

文章提出，要强化顶层设计和能力建设，以贯彻中共二十大精神为主线，不断健全爱国卫生制度体系。加强政策研究。深入开展爱国卫生政策理论研究，推进爱国卫生专业技术开发，加强爱国卫生信息化建设，不断提高科学决策和精细化管理能力。加强社会动员。

文章提出，要适应新型城镇化和乡村振兴战略要求，以发动群众参与为路径，全面打造健康宜居人居环境。倡导文明健康绿色环保生活方式，以健康知识普及为重点，着力提升全民健康素养水平。持续加强老年人、妇女儿童和青少年等重点人群健康教育工作，不断丰富群众身边的体育健身活动，建设举步可就的全民健身场地设施，积极推进无烟环境建设，持续倡导文明健康绿色环保生活方式，进一步涵养文明健康社会风尚。

要适应全面推进健康中国建设要求，以卫生城镇创建和健康城市建设为抓手，进一步提高社会健康综合治理能力。鼓励发挥基层首创精神，创新方式方法，以健康治理良好成效助推国家治理体系和治理能力现代化。创新推动卫生城镇创建，强化人居环境改善、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等方面内容，鼓励全域创建，促进城乡卫生管理走上规范化、常态化轨道。

