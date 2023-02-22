台防长：台湾和乌克兰有很大差别

台湾国防部长邱国正认为，军人要应战不避战，并从地形和攻防角度强调，台湾和乌克兰有很大差别。

邱国正在台湾《天下杂志》网站星期二（2月21日）刊登的专访中说，军人的理念是避免发生战争，但不是一味逃避。“备战不求战，但要应战不避战。备战不求战就是避战，如果对方仍旧苦苦相逼，只有起而应之，否则我们军人没有身分地位了。”

他认为，中国大陆的战力已经大到可以发起战争，但没有到开战一、两个星期后能拿下台湾。

邱国正也说：“解放军陆海空三军要先渡过台湾海峡，导弹打完，空军、海军同步上来，最后陆军仍得登陆、占领才算获胜。如果打完后，地面部队上不来、或上来控不住，这仗白打。”

对于俄乌战争爆发后出现的“今日乌克兰、明日台湾”说法，邱国正说：“台湾跟乌克兰状况看来一样，但有很大差别。”

邱国正解释：“乌克兰跟俄罗斯土地相连，对部队进犯有利；但防守方也未必不利，补给源源不绝。”他认为，台湾是个海岛，“海峡天险看来对我们有利；可是一旦作战，外国支援、补给和战略物资有可能会中断。看着乌俄战争，要想好未来会面临什么状况。”

他认为，乌俄战争让台湾意识到，平常更加要做好准备，并说：“乌克兰有划分东部、西部战场隔开，但台湾没有。台湾一旦开打，没有前方作战、后方补给，全部通通就是一个战区。”

至于中国大陆航母能前往台湾东岸海域，邱国正分析，大陆此举的目的是要阻止外面人员前来。

邱国正在回应关于中美气球事件的问题称，台湾长期以来都看到中国大陆气球，大约12月到次年2月、3月是高峰。