周新民任中国商飞总经理

据中国商用飞机官网星期二（2月21日）消息，中央组织部宣布关于中国商用飞机有限责任公司总经理调整的决定：周新民任中国商用飞机有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；免去赵越让的中国商用飞机有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记职务。



公开履历显示，周新民出生于1969年11月，1991年西北工业大学机械制造工艺与设备专业毕业，获工学学士学位；2005年华中科技大学机械工程专业毕业，获工程硕士学位。

周新民曾长期任职于昌河飞机工业（集团）有限责任公司，2013年任公司总经理、党委副书记等职，2016年1月任公司董事长、党委书记。

2018年1月，周新民任中国商用飞机有限责任公司副总经理、党委委员，至此番履新。

此番卸任中国商飞总经理的赵越让，出生于1962年4月，2014年9月任中国商飞副总经理、党委委员，2018年1月任中国商飞副董事长、总经理、党委副书记，至此番调整。

现任中国商飞董事长、党委书记为贺东风。他出生于1966年4月，曾任中国商飞总经理，2017年7月任现职。

官网介绍，中国商飞是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现中国民用飞机产业化的主要载体，主要从事民用飞机及相关产品的科研、生产、试验试飞，从事民用飞机销售及服务、租赁和运营等相关业务。

中国商飞于2008年5月11日成立，总部设在上海。由国务院国有资产监督管理委员会、上海国盛（集团）有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国铝业集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中国中化股份有限公司共同出资组建，2018年底新增股东单位中国建材集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中国国新控股有限责任公司。

