台外交部辟谣“美毁台计划”：意在破坏台美关系

针对台湾前立委蔡正元引述美国网络消息称白宫内有“毁灭台湾”计划，台湾外交部澄清说，消息未经查证、绝非事实，为台湾内部若干有心人士刻意放大疑美论，呼应大陆对台的认知战，破坏台美伙伴关系。

根据台湾外交部网站发布的新闻稿，外交部注意到台湾特定政党人士引述“美国华府广播节目著名主持人” 称白宫内有“毁灭台湾”计划；外交部特别郑重澄清，该消息来源完全未经查证，以近年台美关系持续正面发展、美国行政部门高层不断展现对台海和平稳定支持与坚定承诺来看，也绝非事实。

台湾外交部提醒民众，台湾若干有心人士刻意放大疑美论、反美论，借由引述耸动贴文，以传播不实信息的方式，伺机见缝插针，与大陆对台进行的认知战相互呼应，企图侵蚀台湾民众对美国的信心，进而破坏台美伙伴关系。

外交部表示，强化台美关系一直是美国跨党派共识，美国历届政府均恪守台湾关系法及六项保证，落实对台湾的相关承诺。拜登政府自上任以来，已多次强调对台湾的安全承诺“坚若磐石”，不仅已八度宣布对台军售，落实军售常态化，近期更多次利用各种国际场合单独或联合理念相近国家发表声明，展现国际社会对维系台海和平稳定的共同立场。

外交部说，台美基于共同利益与价值，持续拓展多层面合作领域，全面提升伙伴关系。美方除在支持台湾各项国际参与扮演领导角色外，也与台湾在“全球合作暨训练架构”（GCTF）下，与日、澳等伙伴深化与全球各国专业领域的合作交流。

外交部表示，美国近期透过“台美21世纪贸易倡议”、“台美经济繁荣伙伴对话”（EPPD）、“台美教育倡议”及“台美发展及人道援助合作瞭解备忘录”等各项机制，扩大在各项领域的伙伴关系。

外交部表示，台湾与美国坚定的伙伴关系，因彼此在区域和平稳定与繁荣的共同利益，以及对民主、人权等共享价值的坚定信念，而日益密切，未来台美关系也将持续提升。

