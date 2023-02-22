中国气候变化事务特使解振华获首届可持续发展特别贡献奖

诺贝尔可持续发展基金会主席彼得·诺贝尔宣布，将首届可持续发展特别贡献奖授予中国气候变化事务特使解振华，以表彰他对全球应对气候变化以及可持续发展事业的巨大贡献。

根据中国生态环境部官方微博消息，解振华视频出席颁奖仪式，感谢基金会授予其世界可持续发展领域最高奖项，表示这项荣誉是对中国多年来在应对气候变化、可持续发展领域所取得成就的肯定，更是对中国在推动全球环境治理进程中所做努力的认可。

解振华说，近几十年来，中国统筹推进发展、民生、减贫、环保等多重任务，用自身实践证明，保护生态环境、应对气候变化的行动非但不会阻碍经济发展，反而能培育新的增长动能，提高发展的质量和效益。特别是中国国家主席习近平提出的“绿水青山就是金山银山”的理念，已成为全社会的共识和行动。尊重自然、顺应自然、保护自然，促进人与自然和谐共生，是中国式现代化的鲜明特点。中国愿同其他国家交流经验，共建全球生态文明。

解振华呼吁全社会特别是青年人一同参与到绿色低碳的变革和创新中来，建立绿色低碳可持续的生产生活方式和消费模式，还给子孙后代一个满载财富、生机盎然、海晏河清的地球。愿继续尽己所能为可持续发展事业贡献力量，并宣布将把此次所获奖金全部捐赠给可持续发展公益事业。



诺贝尔可持续发展基金会于2007年由诺贝尔家族时任掌门人迈克尔·诺贝尔与其他三位家族成员在瑞士成立，致力于在全球范围内推广可持续发展理念，2022年设立可持续发展特别贡献奖。