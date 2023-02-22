国台办吁民进党尽快恢复两岸空中客运直航正常化

中国大陆日前提出优先恢复16个两岸直航航点，但还未得到台湾方面回应。大陆国台办星期三（2月22日）呼吁民进党尽快取消人为限制，恢复两岸空中客运直航正常化。

国台办发言人朱凤莲星期三（2月22日）在发布会上说，大陆方面大力支持两岸航空业者大幅增加两岸航线航班，由航空公司自主动态优化航班安排。2月13日至19日，两岸航线执行客运航班共214班，这比1月8日前的每周不到100班增加不少。但相较于2020年前每周最高890班的两岸定期航班，目前的运力难以满足两岸民众需要。特别是在民进党当局单方面限制下，目前大陆仅有北京、上海、厦门、成都四个两岸直航航点，总体上两岸往来仍然相当不便。

朱凤莲强调，当前大陆疫情已得到很好的控制，两岸同胞和航空业者热切期盼全面恢复两岸直航航点。2月1日，大陆航空主管部门循两会协议联系渠道促请台方优先恢复广州等16个两岸直航航点，迄未得到正面回复，“希望民进党以两岸同胞福祉为依归，尽快取消人为限制，恢复两岸空中客运直航正常化”。

中国大陆交通运输部网站星期三公布，搭载59名旅客的吉顺9号，2月19日早上10时从马祖白沙启航，出发前往黄岐客运码头，并在当天下午12时30分从黄岐返回马祖。这也意味着，在中断三年后已经恢复通航，所有四条两岸小三通客运航线已经复航。