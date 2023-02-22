中国将向阿联酋出口L15教练机

据“航空工业”官方微信星期二（2月21日）发布的信息，中国航空工业已签约将向阿联酋出口L15“猎鹰”教练机。

第十六届阿布扎比国际防务展（IDEX）星期一（20日）在阿联酋首都阿布扎比开幕，国家国防科技工业局组织中航技等多家军贸公司以“中国军工”国家展团形式参展，突出展示多型高新航空军贸产品，其中，具备空中加油能力的L15“猎鹰”教练机首次亮相。

此次展示的L15“猎鹰”采用阿联酋空军涂装，具备空中加油能力。L15是新一代轻型战斗攻击教练机，用于第4代和第5代战斗机飞行员训练，以及对空作战和对地攻击任务。L15的高训练效能、强作战能力和低全寿命周期费用等特点，使其成为新一代高级教练机中的杰出代表。

除了L15“猎鹰”教练机，航空工业自主研制还展示了战斗机、运输机、无人机及武器系统等。有人机展品包括L15、运20和“鹘鹰”，无人机展品包括“翼龙”10A、AR-500W、AR-36及VESPA“虎头蜂”等。

中国国防科技工业局发布消息称，中国展团是本次参展规模最大的国家展团之一，面积达2100余平方米，规模层次、展品数量等均为历史之最，集中展示了近500款装备，涵盖陆、海、空、天、电等传统安全领域，以及网络智能、无人反无人等新兴装备领域，集中展示中国国防科技工业先进能力和水平，为构建全球和平与安全提供中国方案。