港议员：贺建奎事件显示高才通计划存在漏洞

对于曾因“基因编辑婴儿”被判刑的大陆科学家贺建奎申请港高才通获批又被取消签证一事，有香港议员批评，政策不应该存在这样的漏洞。

据香港01报道，香港中文大学工程学院副院长、立法会议员黄锦辉星期三（2月22日）说，贺建奎事件本不应发生，显示香港的高才通计划存在不应有的漏洞。

黄锦辉说，目前有三类人士符合高才通申请资格，原以为贺建奎属于B类、即毕业于世界百强大学，且五年中有三年工作经验，但他留意到贺4月才出狱，之前坐了三年牢，不满足相关工作要求。

至于大学方面，黄锦辉说，以中大为例，一般学校不会请有案底人士，据他所知也无相关先例。

黄锦辉认为，“良民证”可初步排查一些有刑事案底的申请者，当局可要求申请者提交。

另一名立法会议员黄俊硕说，入境处及政府现在要求补填犯罪纪录等，属于亡羊补牢，希望通过这次事件，从善如流、吸收经验，优化整个机制。

黄俊硕建议，对于之前已批出的签证，如发现有虚报，也应跟进，增加抽查机制。

对于网上有说法称，有大陆民众申请“高才通”到港产子，黄俊硕说，欢迎人才到港发展并生儿育女，但若申请高才通目的只为到港产子，则违背政策原意。目前机制下难以避免出现这种案例，只能一步步改善政策。

曾经因为“基因编辑婴儿”引起争议、因为非法行医罪被判入狱三年的中国大陆科学家贺建奎，近日申请“高端人才通行证”获香港政府批准，可到香港发展，在香港社会引起极大争议。港府发言人星期二（2月21日）晚在港府官网公布，香港入境处审查有关申请后，怀疑有人以虚假陈述获得签证／进入许可，入境处处长已宣告贺建奎的签证／进入许可无效，并会进行刑事调查，以作跟进。