中国佛教道教教职人员信息查询系统上线

中国佛教、道教教职人员信息查询系统通过互联网向社会公众提供经依法认定备案的佛教、道教教职人员信息查询服务星期三（2月22日）举行上线发布仪式，中国佛教协会网站、中国道教协会网站、国家宗教事务局网站和中国西藏网同步上线。

根据中新网报道，佛教、道教教职人员信息查询系统上线是中国佛教协会、中国道教协会推动宗教教务公开、规范教职人员认定管理的重要举措。近年来，假冒宗教教职人员招摇撞骗的案件时有发生，严重抹黑了宗教界的形象，同时扰乱社会公共秩序、损害公民身体健康、造成经济财产损失，社会影响极其恶劣。

这次中国佛教协会、中国道教协会上线佛教、道教教职人员信息查询系统，有利于遏制假僧假道借教敛财乱象，维护正常宗教秩序，保障佛教、道教健康传承，同时便于社会公众辨识假冒教职人员，维护社会公共利益和公民合法权益。

佛教、道教教职人员信息查询系统公布了教职人员的姓名、性别、照片、宗教称谓、宗教派别、教职身份和教职人员证件编号等7项信息。社会公众在输入手机验证码及图片验证码并满足系统查询条件后即可以进行查询。中国佛教协会、中国道教协会将及时更新教职人员数据，确保查询信息准确可靠。据了解，伊斯兰教、天主教、基督教教职人员信息查询系统不久后也将上线发布。