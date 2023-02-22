江苏宿迁建立离婚冷静期调解制度 要求“能调尽调”

江苏宿迁市建立离婚冷静期调解制度，要求民政部门对申请离婚的夫妻先行调解，“能调尽调”。

《法治日报》星期三（2月22日）刊登了一则题为《1719对登记离婚夫妻破镜重圆》的报道称，记者从宿迁市民政局了解到，自该市2021年5月探索建立离婚登记“冷静期”调解制度，明确将“冷静期”转化为“调和期”以来，目前共有1719对登记离婚夫妻在“冷静期”内经过调解，撤回离婚登记。

报道称，随着婚姻观念的变化，离婚率不断攀升，是当下一个现实的社会问题。据了解，江苏省宿迁市的离婚率，从2015年的2.45‰逐年攀升至2019年的3.7‰，2020年小幅下调至3.2‰。

宿迁市司法局2021年5月联合公安、民政、妇联等部门下发《关于建立离婚登记“冷静期”调解机制的通知》，由民政部门先行调解，调解不成的推送到司法行政机关、妇联在婚姻登记处设立的派驻式调解工作室调解，并细化统一了调解工作流程，进一步规范、完善离婚登记冷静期调解工作，做到“能调尽调”。

报道称，自建立离婚登记“冷静期”调解制度以来，宿迁市离婚率呈现大幅度下降：2021年全市离婚1万零733对，离婚率为1.8‰；2022年离婚1万零573对，离婚率略低于1.8‰。

报道还称，宿城区民政局婚姻登记处“调和期”派驻式调解工作室自设立以来，调解员积极做好离婚纠纷调处工作，“调处满意率100%，有效阻止盲目离婚、赌气离婚，使一些面临解体的家庭重归于好”。