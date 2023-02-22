若被征召是否有勇气承担？ 侯友宜：努力做事是应尽责任

在回应若被国民党中央直接征召参选是否有勇气承担时，新北市长侯友宜说，努力做事是应尽责任。

据中时电子报报道，国民党2024人选未明，有传言称党中央将在年中直接征召侯友宜，侯星期三（2月22日）被问到此事时未正面回应，只说：“我现在一直在拼新北明天比今天更好”。

侯友宜说，新北交通建设规划到2030年，新北团队士气高昂，全力拼市政建设，期待短时间内让市民有感，这些才是他最关心的。

被问到若被征召，是否有承担的勇气与决心时，侯友宜说：“每个人为国家、为人民努力做事，都是应尽责任。”

侯友宜说，台湾很小，需要包容、关怀，台湾不该分你我、族群、党派，大家面对问题都要凝聚共识跟向心力，一起合作才能解决问题，内部团结很重要。

至于有观点认为若侯去选总统，新北可能被绿营端走，侯友宜重申，现在新北团队紧密合作，面对问题戮力以赴，才是该做的事。

台湾民意基金会星期二公布2024年总统大选民调，结果显示，在野国民党籍的新北市长侯友宜获得32.4%的支持度，领先执政的民进党主席赖清德的27.7％，以及在野民众党主席柯文哲的19.5%；若柯文哲不参选，侯友宜更以47.4%胜过赖清德的32.7%。不过，侯友宜迄今尚未表态参选总统，也不曾阐述其重大的两岸、外交与国防等政策。