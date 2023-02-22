习近平：加强基础研究 从源头解决关键技术问题

中美科技战加剧，中共总书记习近平在中央政治局集体学习中强调加强基础研究，夯实科技自立自强根基，从源头和底层解决关键技术问题。

据新华社报道，中共政治局星期二（2月21日）下午就加强基础研究进行第三次集体学习。习近平在听取北京大学校长、中科院院士龚旗煌教授讲解后说，应对国际科技竞争、实现高水平自立自强，推动构建新发展格局、实现高质量发展，迫切需要加强基础研究，从源头和底层解决关键技术问题。

他提出，要强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局，把世界科技前沿同国家重大战略需求和经济社会发展目标结合起来；要把握科技发展趋势和国家战略需求，充分尊重科学家意见，把握大趋势、下好“先手棋”；要强化国家战略科技力量，有组织推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究。

习近平说，制度保障和政策引导对基础研究产出的影响越来越大，必须深化基础研究体制机制改革，稳步增加基础研究财政投入，优化国家科技计划基础研究支持体系，组织开展面向重大科学问题的协同攻关，也要处理好新型举国体制与市场机制的关系，健全同基础研究长周期相匹配的科技评价激励、成果应用转化、科技人员薪酬等制度。

他也提到，要协同构建中国特色国家实验室体系，超前部署新型科研信息化基础平台，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用中国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。

在培养人才方面，习近平要求，要下气力打造体系化、高层次基础研究人才培养平台，加大各类人才计划对基础研究人才支持力度，培养使用战略科学家，支持青年科技人才挑大梁、担重任。

他还说，要赋予科技领军人才更大的人财物支配权和技术路线选择权，构建符合基础研究规律和人才成长规律的评价体系；加强科研学风作风建设，引导科技人员摒弃浮夸、祛除浮躁，坐住坐稳“冷板凳”。

习近平在讲话中也强调国际合作和开放共享的重要性，他说，要设立面向全球的科学研究基金，加大国家科技计划对外开放力度，围绕气候变化、能源安全、生物安全、外层空间利用等全球问题，拓展和深化中外联合科研；要努力增进国际科技界开放、信任、合作，以更多重大原始创新和关键核心技术突破为人类文明进步作出新的更大贡献，并有效维护中国的科技安全利益。

中美科技战近来越打越烈，日本和荷兰据报与美国达成协议，共同限制向中国出口先进芯片制造设备。

习近平1月31日在中央政治局第二次集体学习中也提到，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。