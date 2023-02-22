余承东：华为没必要下场造车

华为常务董事、终端业务 CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东近日接受专访时重申华为不造车，并对华为智选车业务模式的商业逻辑做了全新阐释。

根据潇湘晨报报道，余承东说：“华为没有必要下场造车，问界就是华为生态汽车，通过成立问界生态汽车联盟，选择少数几家车企加入，强强联合、共同开发，把体验打造到极致，做好产品区隔，共同抓住汽车行业变革的时间窗口。”他补充道，华为紧密合作的车企会在一两年内率先走向盈利，并且会成为中国盈利最好的车企之一。

余承东还回应了近期关于华为与赛力斯合作的一些误读，并表示华为对赛力斯的投入不但没有减少，反而是在增加，并强调在智选模式下，受益最大的一定是与华为合作最早、积累最深、产品型号最丰富的赛力斯。

谈及市场竞争时，余承东也表示，华为主要做中高端产品，不会涉及 20 万价位以下市场，未来希望是大家一起做大新能源汽车市场。

此外，对于华为车BU要在2025年实现盈利的目标，余承东表示要达到这个目标，华为得先帮车企卖100万台车。“我们希望智选和HI模式的量都能起来，智选的量可能会更大。不管哪种模式成了，我们都能成。”

在余承东看来，汽车各个部件的智能化升级是未来中国与美国汽车品牌竞争的核心。未来2至3年是智能网联汽车窗口期，华为必须抓住最后的时间窗口。

“一个人是打不过的，要几个兄弟一起打，这就是我们成立生态联盟的原因。我相信和华为合作最紧密的这几家车企，会是少数能活到最后的企业”，余承东说。

