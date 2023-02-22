中国农行推出“连心贷” 以未婚男女朋友作为共同还款人

中国农行雄县支行工作人员星期三（2月22日）透露，该行近期针对雄安购房者推出新的商业贷款产品“连心贷”，主要以未婚男女朋友作为共同还款人。该工作人员表示，已有员工看到相关文件，但目前尚未出台具体操作细则。

综合第一财经、界面新闻、财联社报道，农行客服一工作人员通过电话接受媒体查询时表示，确实有该产品。

不过，上海证券报报道，多家农行雄县银行网点工作人员回应媒体查询时均表示，目前还没有“连心贷”产品，也没有收到总行任何通知。

多名房地产中介称，目前在雄安地区购买二手房时，未婚男女朋友的确可以作为共同还款人申请商业贷款，但暂不支持新房商业贷款。

据了解，“连心贷”并不是新事物。农业银行的官网上早在2014年曾刊发一篇名为《个人住房贷款 “贷”出品质生活》的文章称，这样的贷款产品，也可以让双方的权利和义务更加平等明晰，少了不少还款方面的压力。客观上，也能减少不少日后可能产生的矛盾。

易居研究院研究总监严跃进认为，“连心贷”和近期讨论的“百岁贷”有相似性，其都涉及到房贷偿还存在多个还款人的情况。“若是夫妻或家庭成员作为共同还款人都可以理解，但是未婚男女朋友作为共同还款人，实际上还是很容易引起大家的顾虑和质疑的。”

