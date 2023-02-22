中国足协：以案为鉴促改促治强化正风肃纪

中国足球协会星期二（2月21日）召开中层干部会议指出，要坚持以案为鉴、以案促改、以案促治，强化正风肃纪，加强作风建设，提高足球治理水平。

根据中国足协网站发布的新闻稿，上述会议对近期足球重点工作进行研究部署。中国体育总局副局长、中国足球协会党委书记、副主席杜兆才主持会议。

会议指出，当前中国足球改革发展任务艰巨繁重。中国足球协会全体中共党员干部要把思想和行动统一到中共中央关于足球改革发展的战略部署上来，统一思想，振奋精神，全力做好当前足球各项工作，深入推进中国足球改革发展。

会议要求，要坚持以《中国足球改革发展总体方案》为纲，继续深化足球改革，加强统筹谋划，完善政策措施，确保落地见效。近期，要做好以下几项重点工作：

一是坚持以案为鉴、以案促改、以案促治，强化正风肃纪，加强作风建设，提高足球治理水平。

二是全力抓好男、女足各级国家队备战参赛工作，狠抓思想政治教育和科学系统训练，打造能征善战、作风优良的国家队。

三是积极稳妥做好新赛季职业联赛筹备工作，严格做好职业俱乐部准入审查，积极推动俱乐部解决好欠薪问题，推动职业联赛平稳有序健康发展。

四是抓实抓细青少年足球，把青训作为最重要最基础的一项工作切实抓好，加强顶层设计，构建体教深度融合、普及与提高互促并进的青少年足球发展体系，加快建设全国高水平足球后备人才基地和国内、国际青训中心，组织筹备好中国青少年足球联赛，加强赛风赛纪管理，确保赛事安全顺利举办。

五是大力推进足球重点城市建设工作，加强督导评估，总结推广典型经验，以点带面，形成示范效应。六是强化协会内部管理，压实工作责任，狠抓工作落实，加强督查督办，推动各项工作扎实深入开展。

中国足坛去年11月开始掀起新一轮整肃风波。中国国家足球队原主帅李铁最先被带走调查；今年1月19日，中国足协原秘书长刘奕、中国足协常务副秘书长兼国管部部长陈永亮也在当天被查。中国足协主席陈戌源今年2月也被查，成为去年11月以来第四个落马的中国足坛重要人物。

中国最高人民检察院2月16日发布消息，山东省人民检察院以涉嫌贪污罪、受贿罪，对前中国足协副主席王登峰作出逮捕决定。王登峰也成为中国本轮足球反腐行动中首名被捕的官员。