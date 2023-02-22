中国生态环境部：有的地方在治理上做表面文章

中国生态环境部水生态环境司负责人黄小赠星期三（2月22日）指出，有的地方排污问题控制不利，污水集中收集处理率甚至都不到10%，一些地方因环境基础设施建设滞后，导致重要水体变成了“纳污河”。出现这种情况的地方应该是在污染治理上做表面文章。

根据澎湃新闻报道，黄小赠在生态环境部召开例行发布会，通报2022年水生态环境保护工作情况时作出以上表述。

黄小赠说：“入河排污口排查中发现各地不同程度的存在污水直排，雨污混排等问题，有的地方由于管网底数不清，环境基础设施建设滞后等原因，污水管网错接、漏接、渗漏塌陷这些情况还比较普遍，导致大量污水没有经过有效处理，就通过口子，小小的排污口排出来了。”黄小赠直言，有一些地方环境基础设施建设滞后，污水处理能力不足，每天上万吨污水直排，导致当地的一些重要水体，甚至是“母亲河”变成了“纳污河”，群众对此意见还是比较大的。

他认为，水污染的问题表象在水里，根子在岸上，究其原因还是一些地方没有树立正确的政绩观，污染治理“重面子、轻里子”，需要真金白银投入的，比如说污水管网的建设，污水处理设施的升级改造，这些方面不作为、慢作为，甚至有的地方还有一些等靠要的思想，没有从根本上下决心彻底解决这个问题。这是不能容忍的。

为此，黄小赠透露，生态环境部将积极会同有关部门，着力抓好三个方面重点工作。一是指导督促地方以突出问题为导向，追根溯源，在这个基础上加强系统治理，强化控源截污，通过全面提升环境基础设施建设水平，深入开展排污口排查整治等措施，大幅降低入河污染负荷。

二是指导各地进一步强化长江流域磷污染综合治理，深化长江经济带和沿黄省区工业园区水污染整治，全面实施入黄支流消劣整治，组织开展2023年城市和县城黑臭水体整治行动。抓紧出台排污口监督管理办法及系列配套的规章制度，指导各地全面完成入河入海排污口的排查整治。

三是不断完善水生态环境问题发现和推动解决工作机制。定期开展全国水生态环境形势分析，精准识别突出水生态环境问题，进一步完善分析预警、调度通报、独立调查、跟踪督办相结合的机制，压实地方的主体责任。