中国再回应气球事件：希望拜登作为大国领导人言而有信

中国外交部发言人汪文斌星期三（2月22日）说，中方已经多次清晰明确地告诉美方，中国民用无人飞艇误入美领空完全是由不可抗力导致的一次意外偶发事件。但美方无视事实，还出动先进战机和导弹击落民用飞艇。汪文斌说，美国总统拜登多次表示，不寻求新冷战。希望他作为大国领导人，能够言而有信，言出必行。

有记者在外交部例行记者会上提问说，美国国务卿布林肯近日发表推特，“谴责中国侦测气球入侵”，并在接受媒体采访时再次表示，中方侦测气球侵犯美国主权、违反国际法。中方对此有何评论？

汪文斌回应说，中方已经多次清晰明确地告诉美方，中国民用无人飞艇误入美领空完全是由不可抗力导致的一次意外偶发事件，反复要求美方以理性、冷静和专业的态度妥善处理有关问题。但美方无视事实，编造“间谍气球”叙事，拜登总统亲自下令，悍然出动先进战机和导弹击落民用飞艇，这是百分之百滥用武力、百分之百过度反应，百分之百歇斯底里，严重违反国际惯例和有关国际公约。

汪文斌指出，美方不仅不反思悔过，反而对华抹黑攻击，制裁中国企业，持续扩大事态。布林肯国务卿更是口出狂言，颠倒黑白。事实上，美国才是侵犯别国主权，违反国际法，肆意对别国监视监听的头号帝国。

汪文斌说，中方对美方的恶劣行径予以强烈谴责，已经多次向美方提出严正抗议。拜登总统曾多次信誓旦旦地公开表示，不寻求新冷战，无意同中国发生冲突。中国希望他作为大国领导人，能够言而有信，言出必行，而不是说一套、做一套，不知其可。

“我们再次敦促美方拿出诚意，改正错误，正视并解决滥用武力给中美关系造成的损害。来而不往非礼也。如果美方执意借题发挥，升级危机，中方必将奉陪到底，一切后果将由美方承担。”汪文斌强调。

