美“恶名市场”名单中国居首 中国贸促会：恶意抹黑

针对美国发布“恶名市场”名单，并纳入一些中国市场和企业，中国贸促会新闻发言人星期三（2月22日）说，该报告未经调查核实，主观色彩浓厚，证据支撑不足，评判标准模糊，措辞模棱两可，对中国企业进行恶意抹黑，这是非常不专业、不负责任的做法。中国贸促会、中国国际商会对此表示坚决反对。

根据央视新闻报道，贸促会发言人在例行发布会上说，近年来，中国知识产权保护制度不断完善、体系逐步健全，知识产权国际合作持续深化，全社会尊重和保护知识产权意识明显提升，企业的行业自律也在不断提升。实践中，一批电商平台推出一系列服务工具，在开店、商品发布、营销活动、消费者反馈等方面为权利所有人提供全流程全方位的知识产权保护，所取得的成效也是有目共睹。

发言人还说，保护知识产权、打击侵权假冒，是全球工商界的普遍愿望和共同呼吁。中国贸促会、中国国际商会愿继续与各国工商界加强知识产权保护合作，共同为全球企业营造公平竞争的市场环境。

美国贸易代表办公室1月31日在最新的“假冒与盗版恶名市场报告”中说，中国在生产假冒和盗版产品方面居全球首位，“来自中国和从中国转运到香港的假冒和盗版商品，占了美国海关与边境保护局2021年查获假冒和盗版商品价值的75%。”

美国政府确定中国39个网络市场和33个实体市场，从事或协助大量商标假冒或版权盗版活动，并将微信电子商务生态系统确定为“最大的假冒商品平台之一”。