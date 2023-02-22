杭州家庭生三孩将一次性补助2万人民币

浙江省杭州市将向生育多孩家庭发放育儿补助。其中，将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助，拟向二孩家庭一次性发放补助5000元（人民币，下同，约1000新元），向三孩家庭一次性发放补助20000元。截至目前成为补贴最高的城市之一。

综合浙江日报和界面新闻报道，杭州市星期三（2月22日）下午召开十四届人大三次会议第三次全体会议，杭州市政府2023年度民生实事项目票决产生上述决定。

据悉，此次发放育儿补助总金额预计在1.4亿元左右，将覆盖2.5万个家庭。

报道称，截至2022年末，杭州市常住人口达到1237.6万人。从人口监测数据和调研情况发现，2017年以来，杭州一孩生育率总体平稳，但二孩、三孩出生率直线下降，适龄市民对于二孩及三孩生育意愿明显偏低。

最新杭州市人口监测数据显示，二孩占出生人口比例在2017年达到最高52.11%后，逐年下降。以2022年为例，二孩出生人数1.92万人，占比仅35.94%，低于2015年全面二孩政策前38.77%的二孩占比水平。

杭州市卫健委相关负责人介绍，调研显示影响二孩、三孩出生率的主要因素是生育、养育、教育的压力，因此杭州将育儿补助对象确定为这部分家庭，通过减轻相应负担来提升生育信心，促进人口长期均衡发展。

2022年末，浙江全省常住人口为6577万人，与2021年末常住人口6540万人相比，增加了37万人。截至目前，浙江省2022年常住人口增加数量在已公布省份中排名第一位。

报道指出，育儿补贴正成为地方政府为支持生育而采取的普惠性政策。2021年三孩生育政策实施以后，各地陆续比照《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，出台地方性“实施方案”，四川省攀枝花等多地将发放育儿补贴纳入其中。各地发放补贴标准并不统一，有的按月发放，有的一次性支付。

此番，杭州市直接向三孩家庭一次性发放补助20000元，截至目前成为补贴最高的城市之一。此前，广东省深圳市曾发布征求意见稿，对生育第三个子女且办理入户登记的，拟发放一次性生育补贴10000元，另外每年发放3000元育儿补贴，三年累计发放补贴19000元，当时已属于较高水平。