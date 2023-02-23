塔吉克斯坦发生7.2级地震 中使馆：暂无中国公民伤亡

塔吉克斯坦星期四（2月23日）上午发生7.2级地震，中国驻塔吉克斯坦使馆证实，目前塔吉克斯坦境内暂无中国公民在地震中伤亡的消息。

据中国地震台网消息，中国地震台网正式测定，当地时间2月23日凌晨5时37分（北京时间23日上午8时37分），塔吉克斯坦发生7.2级地震，震源深度10公里，震中位于北纬37.98度、东经73.29度，距中国边境线最近约82公里，距离中国境内最近乡镇100多公里，震中五公里范围内平均海拔约4655米。

中国新疆喀什、阿图什、阿克苏和塔县等地网民星期四上午反映震感强烈。

据中国央视新闻报道，中国驻塔吉克斯坦使馆证实，目前塔吉克斯坦境内暂无中国公民在地震中伤亡的消息。

美国地质调查局测定的震级为6.8级。欧洲-地中海地震中心测定的震级从7.1级调整为6.3级。

震中300公里范围内有10座大中城市，最近为塔吉克斯坦戈尔诺-巴达赫尚自治州首府霍罗格市，距震中约162公里。

央视新闻引述新疆应急管理厅消息，喀什地区塔什库尔干县等地震感强烈，但目前未接到人员伤亡和财产损失报告，相关情况正在核查中。中国国家电网有限公司塔县供电公司经震后排查，主、配网运行正常，暂无设备受损情况。