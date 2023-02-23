徐留平任中华全国总工会党组书记

执掌中国第一汽车集团六年后，徐留平履新中华全国总工会任党组书记。

《工人日报》星期四（2月23日）报道，中共中央日前决定，中国一汽董事长、党委书记徐留平任中华全国总工会党组书记。

中华全国总工会是各地方总工会和各产业工会全国组织的领导机关，由中共中央委员会书记处领导。全国总工会原党组书记、副主席陈刚上个月已转任青海省委书记。

公开资料显示，徐留平今年58岁，江苏扬中人，北京理工大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，管理学博士学位，研究员级高级工程师。

徐留平曾长期任职军工企业，历任中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、主任；洛阳北方企业集团有限公司董事长；中国兵器装备集团公司汽车部主任；中国兵器装备集团公司总经理助理；中国兵器装备集团公司副总经理、党组成员；中国兵器装备集团公司副总经理、党组成员兼重庆长安汽车股份有限公司总裁、董事长、党委书记，中国长安汽车集团股份有限公司董事长、党委书记；中国兵器装备集团公司副总经理、党组副书记；中国兵器装备集团公司董事、总经理、党组副书记。

2017年8月，徐留平调任中国第一汽车集团有限公司董事长、党委书记，执掌一汽六年，直至此次履新。

徐留平在去年10月的中共二十大上当选中央候补委员，成为十余名当选中央候补委员的国企高管之一。