内蒙煤矿事故两人遇难51人失联 习近平指示全力搜救

内蒙古自治区一座露天煤矿星期三（2月22日）下午发生大面积坍塌事故，截至当晚已造成两人死亡、六人受伤，星期四（2月23日）凌晨仍有51人失联。中国国家主席习近平发出指示，要求千方百计搜救失联人员。

综合中新社、央视新闻等报道，内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿星期三下午发生大面积坍塌事故，截至晚上造成两人死亡、六人受伤、53人失联。截至星期四凌晨仍有51人失联。

中国应急管理部官微星期三晚发布消息，2月22日下午1时许，内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司一露天煤矿发生坍塌，多名作业人员和车辆被掩埋。

内蒙古一处煤矿星期三（2月22日）下午发生坍塌事故，造成两人死亡、六人受伤，51人失联。（取自微博视频）

内蒙古煤矿坍塌瞬间画面显示，山体滑落尘土滚滚，多台机械车被吞没。事故发生前，该煤矿开展正常生产工作，据初步估算，坍塌长度约400米。

中国应急管理部部长王祥喜接报后立即调度指导救援处置，要求抓紧核清人数，全力搜救失联人员，加强现场风险排查监测，防止发生次生灾害，保障救援安全。当晚，王祥喜率工作组紧急赶赴现场指导处置。

中国应急管理部也调派国家矿山应急救援神华宁煤队、神东队等四支国家专业队109人携带支护、破拆和边坡雷达等装备驰援现场。当地消防救援力量238人、41辆消防车和六头搜救犬已在现场开展搜救工作。

习近平在事故发生后作出指示，要求千方百计搜救失联人员，全力救治受伤人员，妥善做好安抚善后等工作。他也要求尽快查明事故原因，严肃追究责任，杜绝管理漏洞。全国两会召开在即，各地区和有关部门要全面排查各类安全隐患，维护群众生命财产安全和社会大局稳定。

中国国务院总理李克强也作出批示，要求全力搜救被埋人员，保障救援安全，妥为做好善后处置工作。同时尽快查明事故原因，及时准确发布信息，依法依规严肃处理。全国两会召开在即，国务院安委会、应急部要督促各地全面落实安全生产责任和措施，加大重大隐患整治力度，坚决防范重特大事故发生。

内蒙古自治区党委书记孙绍骋在事故发生后作出部署，要求有关方面迅速组织救援，减少人员伤亡，并委托自治区主席王莉霞、常务副主席黄志强即刻赶往现场指挥救援工作。在进一步了解最新进展后，孙绍骋对救援工作作出批示，并协调航班连夜赶赴事故现场。

孙绍骋说，这起事故事态严重，令人痛心，要尽最大努力、以最快速度搜救失联人员，也要科学安全开展施救，确保不发生次生灾害。

他也要求尽快查明事故原因，严肃处理，及时、准确、权威发布信息，主动回应社会关切。

天眼查信息显示，新井煤业成立于1999年，原名为青铜峡市新井煤业有限公司。公司股东为陈逢干和丁瑞，各持股80%和20%，法定代表人为王学云。

新井煤业涉及各类案件209项，超九成为被告，目前处于首次执行阶段的案件有144件。该公司13次被列为失信被执行人，目前全部未履行。

新井煤业还有两次行政处罚纪录，其中一次处罚事由涉及多项安全问题，包括通往采场的主运输道路未设置限速、道口等路标；采场北部滑坡区域未设警示标志；煤矿未根据采场实际情况填绘采剥工程平面图、运输系统图等图纸等。