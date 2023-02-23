华邮：美众院中国问题特别委员会主席访台密会蔡英文

美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔上周末密访台湾四天，期间与总统蔡英文会面，并提及美众议院议长麦卡锡预料明年初访台。

美国共和党籍众议员加拉格尔（Mike Gallagher）结束访台行程后，星期一（2月20日）接受《华盛顿邮报》专访时透露上述消息。访问内容星期三（2月22日）刊发。

在加拉格尔访台期间，由美国民主党籍众议员康纳（Ro Khanna）率领的跨党派议员团在2月19日至23日访问台湾。访问团其他成员是民主党籍众议员欧清杰（Jake Auchincloss）和杰克森（Jonathan Jackson），以及共和党籍众议员冈萨雷斯（Tony Gonzales）。

据报道，加拉格尔访台期间与台湾正副总统蔡英文和赖清德，以及国防部长邱国正及情报首长等会面。之所以低调访问台湾，加拉格尔说，是为了与台湾方面的会面更富成效，尤其是看到去年8月时任众院议长佩洛西访台引发的风波。

加拉格尔说，他访台期间见到的每名台湾官员都提到俄乌战争，指这场战争对台湾敲响了警钟（wake-up call），让台湾意识到储存先进武器的需求。他呼吁美方竭尽全力提供台湾武器以避免战争。

谈到麦卡锡可能访台传闻，加拉格尔说，他没听说麦卡锡在积极筹划访问台湾，但若他想去，当然可以去。

加拉格尔指出，他计划今年夏天之前在台湾举行听证会，结束后再向麦卡锡回报，这能为麦卡锡的访问计划提供更多资讯。

加拉格尔说，麦卡锡和民主党非裔领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）有可能在2024年初台湾总统大选后访台。