李克强主持国常会：优化营商环境坚决制止“三乱”

中国总理李克强主持国常会时呼吁，要紧密结合整治涉企违规收费与落实助企纾困政策、优化营商环境和激发市场活力，坚决制止乱收费、乱罚款、乱摊派。

据新华社报道，中国国务院总理李克强星期三（2月22日）主持召开国务院常务会议，听取全国两会建议提案办理情况汇报，部署做好今年全国两会听取代表和委员意见建议工作；听取落实涉企收费优惠政策和整治违规收费情况汇报，要求进一步巩固整治乱收费成果。

会议指出，去年直面市场形势变化和市场主体需求，实施大规模退税减税降费、缓税缓费等政策，公平普惠帮扶市场主体尤其是中小微企业和个体工商户渡难关，为稳就业保民生、稳住宏观经济大盘发挥了关键支撑作用。

会议说，各地区各有关部门着眼大局，以富有成效的工作和专项整治，推动涉企收费优惠政策落地见效，包括阶段性缓缴14项行政事业性收费和部分保证金、减免收费公路货车通行费、减并港口收费、给予用水用电用气费用补贴等，督促指导金融机构下调计费服务价格、行业协会商会减免收费，专项整治涉及金额超过2100亿元人民币（下同，约408亿新元）；同时严肃整治涉企违规收费，全国共查处相关问题7700多个，涉及金额50多亿元，已全部要求整改。

李克强在会议上强调，当前经济增长正在企稳回升，但仍面临诸多挑战，中小微企业、个体工商户经营仍较困难，要把整治涉企违规收费与落实助企纾困政策、优化营商环境、激发市场活力紧密结合起来。

他说，已出台的稳经济一揽子政策和接续措施中的一些减税降费政策仍有发挥效应的空间，要深入抓好落实。坚决制止乱收费、乱罚款、乱摊派，健全长效监管机制。多措并举提振市场预期，巩固经济增长企稳回升势头。

会议也指出，政府的权力来自人民，施政必须顺应民之所望。办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府听取民意、接受人民监督的内在要求，是科学民主决策、改进工作、凝聚共识的重要举措。

会议提及，中国国务院各部门去年共办理代表建议8721件、委员提案5865件，分别占建议、提案总数的94.8%、95%。过去五年累计采纳代表和委员意见建议1.8万多条，出台相关政策措施7800多项，推动解决了一大批关系改革发展和人民群众急难愁盼的问题。

李克强在会上说，今年全国两会在即，要总结以往好的做法，认真听取代表和委员意见建议。对代表和委员关于政府工作报告的意见建议，要以高度负责的态度研究，把真知灼见体现到报告和实际工作中。