李嘉诚蝉联福布斯富豪榜香港首富

受出口市场干扰和境内需求疲弱影响，香港去年经济收缩3.5%，香港首50位富豪的总财富仅从3280亿美元（下同，约4390亿新元）略微下降至3240亿美元，长实创办人李嘉诚再度蝉联福布斯富豪榜香港首富。

据美国《福布斯》杂志星期三发布的2023香港富豪榜，李嘉诚以较去年增加了30亿美元的总财富（390亿美元）继续位居第一。李嘉诚旗舰基础设施集团长实控股的股价因盈利疲软而下跌，部分亏损被他持有的能量饮料制造商燃力士控股（Celsius Holdings）的股份所抵消。百事可乐宣布向燃力士控股投资5.5亿美元，令该公司股价几乎翻了一倍。

恒地创办人李兆基在疲软的房地产市场中净资产下降11%至303亿美元，但仍保住富豪榜第二位。自2020年以来排名第三的是，已故大亨、新世界创办人郑裕彤的儿子郑家纯，他与家族的总财富增加了25亿美元，达到289亿美元。

这次入榜的唯一新面孔是房地产开发商协成行集团的联席主席方文雄，他接替了已故父亲方润华的位置，其家族在富豪榜排行第35位，资产净值达23亿美元。

另外，去年首次亮相的人工智能公司商汤科技的联合创始人、大学教授汤晓鸥的净资产，随着公司持续亏损而暴跌至25亿美元，目前排在第33位。