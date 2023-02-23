中国媒体称王毅与普京座位距离近显示中俄关系非比寻常

中共中央外事办公室主任王毅在莫斯科与俄罗斯总统普京会谈，有中国媒体对比了普京去年会见马克龙和今年会见王毅时的座位距离，称远近之别显示中俄关系非比寻常。

有中国官媒背景的微信公号“牛弹琴”星期三（2月22日）发文称，这次普京会见王毅，新闻照片中又出现了著名的“长条桌”，这张桌子据说有六米长，曾在普京会见法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、联合国秘书长古特雷斯等国际政要时出现过。

文章称，去年马克龙到访莫斯科时，和普京分别坐在长条桌较长的两端，距离很远，而今年王毅访俄时，双方分别坐在较短的两边，显得很靠近。

对于俄方这样安排的原因，“牛弹琴”分析称，可能是普京的个人情感，看到马克龙是一种心情，看到“王毅同志”是另一种心情。更可能的是国家之间的感情，在俄罗斯外交天平上，中国客人和法国客人，分量还是很不一样的。

文章最后写道，同一张长条桌，见证了国际风云变幻和斗争，也看到了不同的效果和精彩。“看到这张熟悉的长条桌，估计马克龙、朔尔茨看得是五味杂陈；王毅走后，那个第三方，肯定忍不住又要指手画脚了。”

对于“牛弹琴”的文章，中国网民看法不一。有网友留言写道：“中俄合作无上限，支持俄罗斯，联手对抗美西方霸权主义！”也有网友认为这是普京故意营造出中俄同盟的感觉，“拖中国下水”，并担心今后欧美国家更认定中俄是一伙的。还有网友认为，上述观点都是过度解读，座位距离的不同，只不过是因为冠病疫情结束了，主客之间不用再隔那么远而已。

俄乌战争将在星期五满一周年，中国近期频繁受到欧美指控它对俄罗斯提供军事援助。在此背景下，王毅于莫斯科时间22日下午，前往克林姆林宫会见普京。王毅向普京强调，中俄关系稳如泰山，不会受到第三方压力的影响。普京则说，中俄合作对稳定国际局势非常重要，他也期待中国国家主席习近平的访问。俄国外交部随后证实，习近平将于春季到访莫斯科。