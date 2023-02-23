台湾官方证实加拉格尔访台密会蔡英文

台湾总统府和外交部星期四（2月23日）证实，美国众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔上周末密访台湾四天，期间与总统蔡英文会面。

据台湾《自由时报》报道，台湾总统府发言人谷辣斯·尤达卡（Kolas·Yotaka）星期四证实上述消息，并称加拉格尔访台期间，蔡英文和副总统赖清德分别接见、相谈甚欢。

她也说，台方特别感谢访问团对台湾的支持，台湾秉持一贯立场，欢迎国际友人访台，并期许彼此继续为守护民主、自由与和平共同努力。

台湾外交部星期四称，加拉格尔在台期间会见正副总统、拜会国安会和外交部等，也和产业界人士交换意见。

台湾外交部发言人刘永健星期四在例行记者会上说，加拉格尔于2月17日至20日访问台湾，在台期间曾会见蔡英文、赖清德、国安会秘书长顾立雄，并接受外交部长吴钊燮款宴，也和产业人士会面。

刘永健说，加拉格尔在台期间就台美共同关切议题、强化台美关系等，深入与台湾各界交换意见，但被问及加拉格尔是否拜会国防部时未予以回应。

加拉格尔在《华盛顿邮报》专访中透露，美国众议院议长麦卡锡可能在2024年初台湾大选后访台，他并计划今夏前在台湾举行听证会，结束后再向麦卡锡回报，这能为麦卡锡访问计划提供更多资讯。

刘永健对此回应称，台外交部目前没有资讯，外交部一向欢迎美国国会议员到访、展现对台湾支持。台驻美代表处和美国国会友人保持密切联络，若有具体资讯会适时对外说明。