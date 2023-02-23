台媒：柯文哲拟清明节后访美

台北市前市长柯文哲拟定清明节后访问美国。据悉，柯文哲有意将访美行主题定调为民众党外交政策白皮书的主张“两岸和平，台湾自主”。

据中时新闻网星期三（2月22日）报道，也是台湾民众党主席的柯文哲在结束白沙屯妈祖进香行程后，在最新的台湾总统大选民调中支持度飙升。

报道称，柯文哲访美行确定在今年4月、清明节后登场，最晚在4月10日出发，行程不超过三周，预计拜访美国华府、纽约、波士顿等城市，以及几个台北市姐妹城市，其中也将会见国务院、国安会、国会议员友台小组、智库、侨界等单位，幅度横跨美东、美西。

有消息人士指出，柯文哲有意将此行定调为“两岸和平，台湾自主”，对陆美台情势会采取“强国等距”论述，诉求台湾利益优先，不向美陆倾斜，底线是在两岸不交战的情况下，力求和平止战。但即便主张不求战，仍须做好国防整备，一旦开打也不畏战。

民众党秘书长周台竹说，“两岸和平，台湾自主”是民众党外交政策白皮书的主要主张，一句话涵括两岸和国际关系，在两岸和平上，民众党主张必须竭尽所有力量止战，毕竟要是没有和平，其他经贸发展也都不重要；除了和大陆保持交流管道外，国防上也要与美国合作建构防卫能量，“备战目的是防止两岸战争的发生”。

台湾自主的精神，周台竹指出，台湾夹在美陆两大强权之间，很多东西求取平衡点，并适度发声，民众党认为要以台湾利益优先，不向强国倾斜，但实际论述如何让三方接受，绝对是最大考验。

他说，这次出访对民众党来说很重要，因为柯文哲是台湾首位以总统候选人身份出访的政治人物。和过往市政交流层次不同，过往美方上给予台湾极大支持，柯文哲想藉此行拜访相关单位，表达感谢，党中央在出行前也会知会外交部。