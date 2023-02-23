河南商丘公交公司经营问题暂停服务后改口宣布不停运

中国河南商丘一家公共交通运营商以经营问题为由，星期四（2月23日）在社交平台上宣布暂停旗下公交服务，但之后改口宣布不停运。这起事件也引发网民讨论公交公司和地方财政状况。

据第一财经报道，商丘公交公司早上8时40分在微信通告，3月1日起暂停运营商丘市区公交线路。

公司解释，受冠病疫情冲击、国家新能源补贴政策调整、财政补贴不到位等多种因素叠加影响，导致目前公司亏损十分严重，经营异常困难，员工工资、社保金拖欠，无力支付，车辆充电电费、车辆保险等无资金购买，已经无法继续承担民众出行的公益性事业和民生工程。

商丘公交之后在另一则微信贴文中誓言将克服困难，确保公交不停运，不影响公众出行，并对早前的公告“对社会造成的不良影响”深表歉意。

商丘公交的两则微信贴文已被删除，但相关通告在网上流传。

商丘市政府在下午12时38分通过“网信商丘”微信公众号通报，商丘公交是一家改制民营公司，市财政一直按约定予以补贴。

市政府说：“受疫情影响，该公司经营确实遇到困难，市政府工作组已进驻，将依法依规查明情况，进一步纾困解难，确保市区公共交通正常运营。”

不少网民在微博留言板质问提供给商丘公交的款项和补贴去了哪里。

媒体人胡锡进也在微博写道：“人们难免要猜，是因为当地政府拖欠对公交公司的财政补贴，公交公司也是迫于无奈，以特殊方式向政府‘讨欠款’。‘拟停运公交’滑稽戏应是商丘地方财政情况不太好的缩影。”

胡锡进认为，这起事件提醒各位，发展好经济真是解决一切民生问题之本，也是保持社会长期稳定之本，实乃中国各地需要认真为之的最大政治。“诚望2023年见证新一波经济创造和释放，用增长和繁荣消解难点，加固全社会的信心。”