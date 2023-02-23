中国科技企业家：ChatGPT或两三年内产生自我意识

对于时下火热的人工智能应用ChatGPT，有中国科技企业家认为，它可能两三年内就会产生自我意识。

据澎湃新闻报道，中国科企360的创始人周鸿祎星期四（2月23日）受访时说，ChatGPT已经拥有或接近拥有了人类智慧，并正处于通往“通用人工智能”的临界点。

周鸿祎认为，ChatGPT和其他人工智能最大的区别、也是其类人特征是，原来的人工智能并没有实现对知识全部的理解和编码，本质都是按照关键字匹配已有的回答，但ChatGPT没有“固定答案”，“能够自己‘编’故事，这才是它的真正智能所在。”

他说：“ChatGPT可能在2-3年内就会产生自我意识威胁人类。”

作为网络安全问题专家，在周鸿祎看来，ChatGPT的安全性从技术问题变成社会伦理问题。ChatGPT掌握了很多编程和网络安全漏洞的知识，可以成为网络犯罪的有力工具。有许多黑客演示了利用ChaGPT写钓鱼邮件和攻击代码，所以从某种角度而言ChatGPT也成为了黑客的“帮手”。

“目前ChatGPT最大的安全问题就是产生自我意识后是否能被控制。”周鸿祎说，假如放开限制，让ChatGPT尽情在网页中学习，可能会导致它产生对物理世界更强的控制能力，未来在发展上会产生更多不安全性，也有可能被人诱导干出“糊涂事”，是否能控制强人工智能，正是ChatGPT是否彻底融入人类生活的边界点。

至于外界关注的ChatGPT是否可能造成普通人失业，在周鸿祎看来短期内不会，“目前它的定位还是人类工具，这也是它的创造力所在。目前它的自我意识还没有出现，所以需要发挥自己的想象力和创造力。”