内蒙古煤矿坍塌 警方介入调查控制相关人员

内蒙古自治区一座露天煤矿星期三（2月22日）发生大面积坍塌事故，目前遇难人数升至四人。事故救援指挥部称，警方已介入调查，相关人员已控制。

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿星期三下午发生大面积坍塌事故，现场坍塌体量巨大，多名作业人员和车辆被掩埋。据中国央视新闻报道，截至目前，事故已造成四人遇难，六人受伤，49人失联。

事故救援指挥部星期四（2月23日）召开发布会称，正进一步调查边坡坍塌的具体原因，公安机关已介入调查，相关人员已控制，后续将适时公布调查结果。

指挥部已详细梳理失联人员及亲属信息，抽调专门的工作人员组成工作专班，按照一家一专班原则，积极稳妥做好抚慰安置等工作。

星期三获救的六名伤者正在宁夏青铜峡市人民医院接受治疗，其中一名伤者马建平讲述坍塌发生时的情况说，“当时就是刚一上班，（下午）1点1刻上班以后发现山上往下掉石渣，然后看这种情况越来越严重，然后就组织撤离，但是已经撤不及时了，接着山体就坍塌了。”

据了解，此次坍塌事故发生在该露天煤矿西采区，为西采区北边坡的山体整体发生塌方。北边坡的山体净高垂直高度是180米，塌方发生后形成东西走向500米、南北走向200米范围的渣土堆。渣土堆的净高，估测应该在80米左右。

报道说，这次山体的大面积滑坡，垮塌的塌方量很大，目前测量渣土量接近1000万立方。

中国国家主席习近平在事故发生后发出指示，要求千方百计搜救失联人员，全力救治受伤人员，做好安抚善后。他也要求尽快查明事故原因，严肃追究责任。