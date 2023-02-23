蔡英文：持续投资将台湾生技医疗打造成兆元产业

台湾总统蔡英文强调，政府未来将持续投资，提升生技医疗竞争力，让生技医疗成为台湾下一个兆元产业。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，台湾总统蔡英文星期四（2月23日）上午接见去年度杰出生技产业奖获奖单位时说，政府会持续投入资源及调整修正相关法令，让生技医疗产业不断提升竞争力，并期勉大家持续创新研发，让台湾生技医疗产业更蓬勃发展，为人民创造更多福祉。

蔡英文致词时说，生技医疗产业是台湾重要的战略产业，无论在医学研究的技术，或是数位科技的能力，都有很好的发展优势。

她提到，过去三年多的疫情更加速台湾生医产业的发展，也让台湾在国际市场上展现实力2021年台湾生医产业的营业额，突破7000亿新台币（约309亿新元），创10年来的新高。

蔡英文强调，未来政府会持续投入资源，在生技医疗研发及人才培育上，也会调整修正相关法令。“我们会多管齐下，让人民享受到先进的医疗服务，也要让生技医疗产业不断提升竞争力，成为台湾下一个兆元产业。”

她说，去年卫福部成立智慧医材办公室，为人工智慧医疗产品开发，提供单一窗口的快速服务，并协助医疗产业和资通讯产业，跨领域合作，加速国际市场的布局。民众关心的《再生医疗法》及《再生医疗制剂条例》的立法，立法部门也会持续推动，让制度面更完善。