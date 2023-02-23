李家超率团访穗深：积极推动便利大湾区合作

香港特首李家超星期四（2月23日）上午率领港府代表团到访广州和深圳，展开上任后首次对粤港澳大湾区各城市的访问。李家超说，港府代表团将趁此行积极推动便利粤港澳大湾区合作。

李家超星期四上午抵达广州后，在脸书发文说，香港与广东省及深圳市唇齿相依，他一直期待在粤港通关后，立即到访广东及大湾区内地城市。

李家超说，他在疫情期间深深感受到和广东省及深圳市血浓于水、密不可分的关系。有赖中国中央政府、广东省和深圳市政府一直全力支持，与香港一起全力抗击疫情，在香港抗疫复常路上发挥了关键作用，充分反映广东省及深圳市人民与香港同胞密不可分的真挚感情。

李家超指出，中国国家主席习近平去7月1日亲临香港并发表重要讲话，指出香港要发挥“背靠祖国、联通世界”的得天独厚显著优势，不断增强发展动能，抓住国家发展带来的历史机遇，主动对接国家“十四五”规划、粤港澳大湾区建设和“一带一路”高质量发展等国家战略。

他说，他为此一直勉励港府团队要更积极在项目筹划过程中主动参与，与广东省、深圳市和各湾区城市包括澳门连成一线，强强联手，同为国家“十四五”规划、粤港澳大湾区建设等作出更大贡献。

李家超说，为加强领导力量，他已设立起融入国家发展大局督导组，由他亲自担任组长，三位司长任副组长，以 “1+3”的领导加强顶层统筹和推动，从宏观角度总揽推进和督导融入国家发展大局的工作，积极推动大湾区各领域的高质量发展。

他也说，港府代表团将趁此行积极推动便利粤港澳大湾区双向人才流动、创新科技合作、金融服务合作，以及香港高等院校在大湾区内地城市的合作项目等工作。

李家超最后写道，他深信港府团队会里利用好香港的优势，为高质量建设粤港澳大湾区、实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

李家超一行星期四上午与广东省领导会面，就粤港合作推进大湾区高质量发展交换意见；当天下午会转往深圳，与深圳市领导会面，探讨全面深化港深合作。

李家超一行将于星期四晚间返港。代表团成员包括政务司副司长卓永兴、政制及内地事务局局长曾国卫、商务及经济发展局局长丘应桦、教育局局长蔡若莲和行政长官办公室主任叶文娟等。