胡锡进：若台海战争爆发中国大陆要争取以小时计速战速决

中国大陆媒体人胡锡进认为，如果和平统一希望完全丧失，被迫发动战争，中国大陆就要做到出手快、猛、狠，并争取战争以小时计的速战速决。

胡锡进星期三（2月22日）在微博上写道：“如果和平统一的希望完全丧失，‘台独’势力丧心病狂，我们被迫发动解放台湾战争，一定要坚决做到出手快、猛、狠。”

他认为，中国大陆要尽全力缩短战争时间，短一个小时，这场战争的整体代价就会少一分。

胡锡进也提出做好情况不那么顺利的预案。“要全力争取战争以小时计的速战速决，但它万一拖下来，甚至扩大到中美之间，并使中国面临俄罗斯当前承受的全西方经济制裁，这样的最坏情况我们一定要预计到，并且必须能够顶得住。如果说只有打几天、老百姓全无代价的台海战争我们才打得起，战争一旦拖长，我们就会自乱阵脚，那么就是我们尚未对那场战争准备好。”

他认为，台海斗争是政治、军事、经济和心理博弈的综合体，一个综合实力比美国弱太多的中国是无法顺利解决台湾问题的，即使拿下台湾，中国也会在中美战略对撞中处于劣势。

胡锡进说：“我们要有强大的经济力量拉住欧洲，不让美国搞出共同制裁俄罗斯那样的统一战线。我们要确保世界绝大多数国家中立，中国发展的大格局不被一旦爆发的台海战争打乱，即使有一时震荡，也能迅速恢复。”

胡锡进也强调，台湾与乌克兰没有可比性，并说：“台湾是孤岛，解放军跨越海峡作战比跨境作战的难度要大得多。但是四面环水也使得美国及其盟国援助台军变得非常困难，像西方武器源源不断输入乌克兰做即时补充的情况将无法在台湾重现。”

台湾国防部长邱国正早前接受台湾《天下杂志》的访问时说，中国大陆的战力已经大到可以发起战争，但没有到开战一、两个星期后能拿下台湾，并从地形和攻防角度强调，台湾和乌克兰有很大差别。