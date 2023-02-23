北京3月禁飞低慢小飞行器14天 维护两会期间首都空中安全

北京市发布通告，规定从3月1日至14日期间禁飞低慢小飞行器，以维护中国两会期间首都地区的空中安全。

据北京日报客户端报道，为维护中国两会期间北京地区的空中安全，杜绝各类违法违规飞行活动发生，北京市公安局星期三（2月22日）发布《北京市公安局关于加强2023年全国两会期间北京地区低慢小航空器管理工作的通告》，规定自3月1日零时起至3月14日24时期间，在北京市行政区域内，禁止单位、组织和个人利用无人机、穿越机等低慢小航空器进行各类未经审批的飞行活动和施放气球活动。

低慢小航空器是指飞行高度低、飞行速度慢、雷达反射面积小的航空器具，主要包括轻型和超轻型飞机（含轻型和超轻型直升机）、滑翔机、三角翼、动力三角翼、载人气球（热气球）、飞艇、滑翔伞、动力滑翔伞、无人机、航空模型、无人驾驶自由气球、系留气球等12类。

通告称，开展低慢小航空器飞行活动，应当预先向中部战区空军或民航空中管制部门提出申请，经批准后方可实施。请相关从业单位和广大市民主动配合民航、体育、公安等部门，对涉及低慢小航空器人员、器具信息进行登记管理，同时严格遵守各项规定，杜绝违规飞行。

对于违规飞行低慢小航空器或违法破解无人机禁飞系统行为，公安机关将联合军队、民航等有关部门严厉查处。对于违反《通用航空飞行管制条例》《北京市民用机场净空保护区域管理若干规定》等法律法规的，由相关部门依法予以处罚；违反治安管理的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。