中国国防部称美炒作中国核威胁是为维持军事霸权找借口

针对美日媒体有报道指，当前中国拥有比美国更多陆基洲际弹道发射装置，中国计划在2027年前大幅扩充核弹头数量，一旦实现军事现代化目标，将可能放弃不首先使用核武器承诺，中国国防部发言人回应称，美国炒作中国核威胁，是为维持军事霸权找借口。

中国国防部新闻发言人谭克非星期四（2月23日）下午在例行记者会上回答记者提问时，作出以上表述。

谭克非说，有关报道是不负责任的渲染炒作。中国坚定奉行自卫防御的核战略，目的是遏制他国对中国使用或威胁使用核武器，确保国家战略安全。

他强调，中国始终恪守在任何时候和任何情况下都不首先使用核武器的政策，明确承诺不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国的核政策具有高度的稳定性、连续性和可预测性。中国不会与任何国家进行核军备竞赛，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。

谭克非说，美国拥有世界上最庞大的核武库，并仍在投入巨资升级三位一体核力量，发展低当量核武器，降低核武器使用门槛，强化核保护伞。

他指出，美方反复炒作所谓中国核威胁，不过是为了自身扩展核武库、维持军事霸权寻找借口。“我们敦促有关方面停止捕风捉影的炒作，切实降低核武器在国家安全政策中的作用，采取不首先使用核武器政策，履行核裁军特殊、优先责任，以实际行动维护全球战略稳定”。