中国地方政府卖地收入去年大跌

受楼市、土地市场低迷影响，中国地方政府卖地收入在去年大降，但多数省份预计收入能够在今年止跌。

据中国第一财经星期三（2月22日）报道，29个省份去年的政府性基金收入有不同程度下降，最大降幅超六成，主要因土地出让收入下滑。

2022年全国地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入约6.7万亿元（人民币，下同，1.3万亿新元），比上年减少约2万亿元。

粤开证券首席经济学家罗志恒分析，2021年下半年以来房地产市场持续低迷，主要缘于房企债务风险以及冠病疫情导致的居民预期转弱。2022年房地产市场（含土地市场）持续低迷，带动地方政府土地出让收入增速快速下行，在一定程度上冲击地方可用财力。

罗志恒也介绍，东部沿海省市经济发展水平较高，人口持续流入，房地产行业热度较高，土地市场较为活跃，需求旺盛。这也使得东部地区多数省份土地出让收入规模领跑全国。

去年仅有海南（31.1%）和上海（7.7%）土地出让收入保持增长。其他省份土地出让收入均呈现负增长，降幅不一。降幅较小的如四川，仅有个位数。而降幅较大的有天津、吉林、青海，均超六成。

收入规模排名变化则不大。去年江苏（10690亿元）、浙江（8336亿元）土地出让收入依然稳居全国前二，山东（5396亿元）升至第三，广东（4666亿元）降至第四。

多数省份今年预测，土地出让收入能够止跌，甚至大幅增长。

罗志恒认为，今年宏观经济将持续复苏，一系列稳增长政策持续推出有利于提振居民信心和居民收入，奠定房地产市场逐步恢复的基础。此外，稳楼市政策将推动房地产市场逐步回暖。

他也说，优质头部房企融资问题将得到解决，房企风险逐步缓释，拿地能力增强。所以，2023年土地市场有望企稳，土地出让收入总体恢复。但从恢复节奏看，可能要在下半年产生明显效果，上半年预计还要进一步观察。