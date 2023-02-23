台湾向四大市场旅客发放观光消费金

台湾行政院星期四（2月23日）拍板定案，针对日韩、新南向、港澳、欧美四大主力市场发放观光消费金，吸引海外旅客赴台旅游消费。

综合台湾《联合报》、中时新闻网和中央社等报道，台湾行政院会星期四上午通过交通部报告“疫后强化经济与社会韧性及全民共享经济成果施政规划-行政院促进公共运输使用方案及加速扩大吸引国际观光客方案”。

台湾行政院代理发言人罗秉成在院会后记者会中转述院长陈建仁说，疫情期间观光业受很大冲击，交通部提出“加速扩大吸引国际观光客方案”，针对日韩、新南向、港澳、欧美等四大主力市场旅客发放旅游消费金等。

在加速扩大吸引国际观光客赴台方案，为吸引自由行旅客赴台、促进旅客赴台消费，将针对国际自由行赴台旅客，发放观光消费金5000新台币（下同，约221新元），以电子票证或住宿折抵优惠，总共50万份。

为加速团客赴台措施，奖励接待旅行社、国外组团旅行社合作招揽，组团人数8人（含）以上，每团奖助1万新台币；组团人数15人（含）以上，每团奖助2万新台币，总共奖助9万团。

台湾行政院长陈建仁说，为做好准备迎接国际观光客赴台，解决旅宿业者缺工问题，政府也规划发给旅宿业者增雇服务人员奖助金，只要雇用人员薪资符合规定，每位每月就发给5000新台币奖助金，最长一年，希望藉由中央、民间业者共同合作，稳定旅宿业接待观光客的服务量能。

陈建仁说，交通部要以多元方式行销台湾观光，加速促进观光产业复苏，让更多国际旅客赴台，希望今年达到观光客增加到600万人次、明年能达到1200万人次观光客赴台的目标。

中华优质旅游发展协会理事长李奇岳星期四说，台湾目前情况是“出境热，入境冷”，相较周边地区努力推观光，台湾国际观光行销能量太少，航空运量不足，应重启两岸航线，对出入境观光收益都有帮助。