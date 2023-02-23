习近平：雷锋精神永不过时 学雷锋活动要融入日常

中共总书记习近平近日就学雷锋活动作出指示，强调雷锋精神永不过时，要让学雷锋在青少年中蔚然成风，让学雷锋活动融入日常。

据新华社星期四（2月23日）报道，“把雷锋精神代代传承下去——纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年”座谈会星期四在北京召开，会上传达了习近平的指示。

习近平说，60年来，“雷锋精神滋养着一代代中华儿女的心灵”，“无论时代如何变迁，雷锋精神永不过时”。

习近平强调，新征程上，要深刻把握雷锋精神的时代内涵，更好发挥中共党员、干部模范带头作用，加强志愿服务保障和支持，发展壮大学雷锋志愿服务队伍，让学雷锋在人民群众特别是青少年中蔚然成风，让学雷锋活动融入日常、化作经常，让雷锋精神在新时代绽放更加璀璨的光芒，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴凝聚强大力量。

中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇在会上说，要深刻把握雷锋精神的时代内涵和实践要求，引导党员、干部、群众树立崇高理想追求，激发爱党爱国爱社会主义巨大热情，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉把个人追求融入为党和人民事业奋斗中，为中国式现代化建设添砖加瓦。

蔡奇要求在深化雷锋精神研究阐释、加强思想政治引领上下功夫，丰富拓展学雷锋活动的平台载体，使学雷锋活动更有时代感吸引力、做到常态化长效化。

另据国防部发布微信公号消息，中国军队也将开展系列活动，引导全军传承红色基因、弘扬雷锋精神。

国防部新闻发言人谭克非星期四在例行记者会答记者问时说，军队有关部门将开展系列活动，深化拓展学雷锋活动。其中包括，组织军地青年代表到辽宁省抚顺市祭扫雷锋墓、在雷锋生前所在部队召开学雷锋小型座谈会，以及组织部队开展群众性纪念活动，宣讲官兵身边的学雷锋先进典型事迹等。