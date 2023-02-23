欧盟委员会以网络安全为由禁止员工使用TikTok

继美国多个州以国家安全顾虑为由禁止在政府设备上使用中国短视频应用TikTok后，欧洲联盟委员会也宣布禁止员工在与公务相关的手机上使用TikTok。

综合路透社与法新社报道，欧盟执委会内部市场执委布雷顿（Thierry Breton）星期四（2月23日）宣布，为加强网络安全，欧盟委员会已决定禁止员工在其公务手机或装有委员会移动设备服务的手机上安装TikTok应用程序。

欧盟委员会在声明中说，这项措施旨在保护委员会免受网络安全威胁，以及避免受到可能被利用来对委员会的公务环境进行网络攻击的行动影响。不过，该声明没有提及是否曾出现过上述情况。

欧盟委员会新闻发言人说，欧盟委员会在做出决定时，没有受到来自美国的压力。

发言人还说，相关员工已被告知应尽快从手机上删除TikTok应用程序，并最迟在3月15日前完成操作。

另一方面，当被问及未来是否会对微信实施类似的禁令时，欧盟委员会发言人透露，目前的讨论中没有提到微信。

报道引述TikTok发言人说，公司对欧盟委员会的决定感到失望，认为其是“被误导且建立在基本的误解上”。

该发言人还说，TikTok已经与欧盟委员会联系，以澄清事实，并解释公司是如何保护欧盟各国用户的数据的。发言人称，每月欧盟有1亿2500万人访问TikTok。

