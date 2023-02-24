布林肯：中国“几乎肯定”向俄提供非致命军民两用援助

美国国务卿布林肯说，中国政府“几乎肯定”（Almost Certainly）批准了本国公司向俄罗斯在乌克兰的战争提供非致命的军民两用援助。

据彭博社报道，布林肯星期四（2月23日）在《大西洋》杂志举办的一次对话活动上说：“中国公司提供的非致命、两用型的支持，几乎肯定是得到国家批准的，因为它们其实没有区别，但没有致命军备的支持，然而，过去几个月我们也得到中国现在正强烈考虑这么做（提供致命军备）的信息。”

上周末，布林肯曾当面警告中国外交负责人王毅不要向俄罗斯提供致命武器。美国已制裁了协助俄罗斯作战的中国公司，包括一家向俄罗斯雇佣军提供乌克兰地面图像的卫星公司。

美国官员此前已指责中国给了莫斯科外交、经济和宣传支持。

彭博社的报道称，布林肯此番中国政府默许企业通过军民两用物资帮助俄军的言论，只会加剧局势的紧张。自拜登政府认定并击落了飞越本土的疑似中国间谍气球以来，两国关系一路恶化。

布林肯周四说，他希望中国可以收到这样的信息：在北京摆脱数年的清零政策并更多参与全球外交之际，为俄罗斯的侵略提供军事支持会削弱中国的国际声誉。

布林肯说：“我希望，但是以一种非常清晰的方式来表达，那就是中国可以得到这个信息，因为它不仅来自我们，也来自许多其它国家，我们不想看到中国以实质性的方式帮助和鼓动俄罗斯在乌克兰的战争努力，因此在中国努力发动魅力攻势、在走出冠病疫情的同时恢复与其他国家接触的时候，我不认为它希望因为给俄罗斯提供致命武器而进一步跟别人疏远。”