中国高校书记校长密集调整：多人晋升副部级

连日来，中国部属高校的党委书记、校长人事变动密集，多人在副部级岗位上任，三位院士履新高校党委书记或校长。

据中新网报道，中国三所高校的党委书记或校长周三（22日）同日进行调整，分别为黄泰岩任武汉大学党委书记，李言荣任西北工业大学党委书记，贾振元任大连理工大学校长，汪劲松任四川大学校长、党委副书记。

位于上海的两所高校21日也迎来重要人事变动，裘新任复旦大学党委书记，丁奎岭任上海交通大学校长。

上述履新的高校党委书记或校长都是“60后”干部，裘新(1965年12月生)，丁奎岭(1966年3月生)为“65后”干部。

此番调整中，新任复旦大学党委书记裘新，新任上海交通大学校长丁奎岭，新任武汉大学党委书记黄泰岩，新任大连理工大学校长贾振元均为首次在副部级岗位上履新。

裘新曾长期在新闻领域工作，曾任上海市委宣传部副部长、市委外宣办(市政府新闻办)主任，上海广播电视台党委副书记、台长，上海报业集团党委书记、社长等职。2021年11月，裘新任复旦大学党委常务副书记(正局级)。

丁奎岭曾长期在中国科学院上海有机化学所工作，历任研究员、工会主席、党委副书记、纪委书记、副所长，2009年开始担任该所所长，2018年9月起担任上海交通大学党委常委、常务副校长(正局级)。

黄泰岩在武汉大学政治学理论专业博士研究生毕业，在武汉大学任职多年，曾任武汉大学党委常务副书记(正局级)，2019年3月，调任北京交通大学党委书记，2022年8月，黄泰岩回到武汉大学，继续担任武汉大学党委常务副书记，至此番履新。

贾振元长期在大连理工大学工作，曾任该校机械工程学院副院长、党委书记、院长，机械工程与材料能源学部部长，校党委常委、副校长，大连理工大学副校长、常务副校长(正局级)。

新任西北工业大学党委书记李言荣和新任四川大学校长汪劲松此前已是副部级干部。李言荣曾任电子科技大学党委副书记，校长，四川大学校长(副部长级)、党委副书记；汪劲松曾任电子科技大学校长，西北工业大学校长(副部长级)、党委副书记。