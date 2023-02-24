中青报：鼓励生育先要缓解婚姻焦虑

中国青年报发表评论文章说，低生育率正在成为影响国内人口均衡发展的主要风险，化解这样的风险，不仅需要消除年轻人的生育恐惧，而且需要减轻他们的婚姻焦虑，只有让年轻人勇于步入婚姻的殿堂，才能鼓励他们承担起为人父母的责任。

文章提到，中国已有多地出台包括发放生育补贴在内的生育支持措施，其中包括沈阳、深圳、济南、长沙、哈尔滨等大城市。不过，“人口大户”杭州看起来既不缺人，也不愁“生”，也在2月22日发布鼓励生育的政策，即今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助，拟向二孩家庭一次性发放补助5000元（人民币，下同，约1000新元），向三孩家庭一次性发放补助两万元。

杭州看起来既不缺人，也不愁“生”，实际上，这只是一种错觉。目前最新数据尚未公布，但根据去年浙江统计局发布的数据，浙江全省总和生育率最低的是杭州，只有0.96。按照人口理论，2.1的总和生育率是维持代际更替、人口稳定的基本条件；1.5是国际社会通认的警戒线，一旦下滑至1.5以下，就有掉入“低生育率陷阱”的可能。换句话说，杭州此番未雨绸缪，是促进人口长期均衡发展的必然之举。

文章继而评论道，化解低生育率风险，不仅需要消除年轻人的生育恐惧，而且需要减轻他们的婚姻焦虑。生儿育女意味着漫长而辛苦的付出，年轻人的获得感和安全感，是决定他们婚恋家庭观念的重要参数。从这个意义上看，在出台措施支持适龄夫妇积极生育的同时，有必要前置政策关怀，为年轻人提供更加广阔的发展空间，让他们更加有实力和底气去经营家庭、拥抱生活。

