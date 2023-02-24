日媒：台积电日本第二厂拟耗资逾1万亿日元兴建

日本媒体报道，台湾积体电路制造公司（台积电）计划投资逾1万亿日元（约100亿新元）在日本熊本县兴建第二座晶片制造厂。

《日刊工业新闻》星期五（2月24日）报道，台积电在日本兴建的第二座晶片制造厂预计将于2030年前落成，将采用5纳米或10纳米制程量产。台积电日本首座晶片制造厂也坐落于熊本，预料将在2024年底开始投产。

据报道，台积电正为寻求政府资助和客户投资进行协商，细节估计将于今年底确定。

世界最先进晶片制造商台积电，受包括美国和日本世界多国政府的追捧，寻求台积电在他们的国家设厂生产晶片。华盛顿已提供逾500亿美元（约671亿新元）补贴给台积电在美设厂，日本预计也将提供类似的资助。

台积电曾说，他们将与索尼集团合作在日本兴建新厂。

另据台湾《自由时报》报道，台积电说，公司在考虑于日本建第二座晶圆厂，但目前没有进一步资讯。

台积电正在熊本兴建中的第一座晶圆厂，与日本索尼、电装株式会社（DENSO）合资，获得日本政府补助，预定2024年底前以28纳米、22纳米、16和12纳米制程生产，月产能5.5万片，索尼和电装同时是大客户。

台积电总裁魏哲家今年1月公司法说会中指出，考虑在日本建第二座厂，客户需求与政府的支持是重要因素。