茅台推出元宇宙游戏：积分排名靠前才有资格原价买酒

茅台推出元宇宙游戏，玩家在游戏内积分排名靠前才能得到原价买酒资格。有玩家说，想要排名靠前，不花钱几乎不可能。

据红星新闻报道，茅台集团在2月推出二十四节气酒立春酒，只在贵州茅台和网易联合开发的元宇宙游戏巽风APP里限量发售。茅台称，巽风APP将投放11万份立春酒的数字藏品，其中500毫升的三万份，100毫升的八万份。

有玩家质疑巽风APP是茅台披着元宇宙的外壳“割韭菜”，到最后都只是黄牛的游戏。玩家张先生说，“积分前1000名稳拿500毫升的立春酒数字藏品，但想要排名靠前，不花钱的话几乎不可能”。他在游戏里种高粱、酿酒、答题，充了快3000元（人民币，下同，约583新元），积分才进入了前4000名，最终获得了100毫升立春酒的购买资格。而他的妻子没有充值，每天花费同样的时间完成任务，只进了前五万名。

茅台于2月22日在巽风APP公布立春酒的公开发售时间。当晚，巽风玩家群里有玩家晒出7888元成交一瓶500毫升立春酒的截图。还有玩家建议，100毫升的立春酒低于800元不要售出，500毫升的立春酒会从3800元往上涨，低于4800元不建议出售。

立春酒在发售前，就有被炒作的势头。一瓶500毫升的立春酒在阿里拍卖上被拍出159.6万元的天价。送拍方说：“拍着玩的，没成交”，并称有人抬高价格。

另一瓶500毫升的立春酒2月14日在阿里拍卖平台上以30.3万元的价格被拍出。媒体查询出价记录发现，某用户将拍卖价从2万元拉到了11万，随后又出到22万，最后以30.3万的价格拍下。有媒体询问送拍方安徽乾瑞商贸有限公司该酒是否真的成交，工作人员则说：“没付款”。

除了公开拍卖平台外，在闲鱼等二手交易平台上，也有不少用户挂出立春酒售卖。一瓶500毫升的立春酒售价基本在5000元以上，最高的为8000元，均远高于立春酒的官方售价。

据浙江新闻报道，茅台的立春酒有两种规格，100毫升和500毫升，官方售价分别为569元和2899元。