中国发布政治解决乌克兰危机的12点立场

在俄乌战争爆发一年之际，中国官方发布声明，呼吁通过政治解决乌克兰危机，并列出中方的12点立场，包括停火止战和启动和谈。

据中国外交部网站消息，中国星期五（2月24日）发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场。

中国呼吁停火止战和启动和谈，提到冲突战争没有赢家。各方应保持理性和克制，不拱火浇油，不激化矛盾，避免乌克兰危机进一步恶化甚至失控，支持俄乌相向而行，尽快恢复直接对话，逐步推动局势降级缓和，最终达成全面停火。

中方认为，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。一切有利于和平解决危机的努力都应得到鼓励和支持。国际社会应坚持劝和促谈正确方向，帮助冲突各方尽快打开政治解决危机的大门，为重启谈判创造条件和提供平台。中方愿继续为此发挥建设性作用。

中国提出，尊重各国主权，国家不分大小、强弱、贫富一律平等，各方要共同维护国际关系基本准则，捍卫国际公平正义。国际法应当得到平等统一适用，不应采取双重标准。

中方提及，要摒弃冷战思维，一国的安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障。反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上，防止形成阵营对抗，共同维护亚欧大陆和平稳定。

中国敦促停止单边制裁，反对任何未经安理会授权的单边制裁。有关国家应停止对他国滥用单边制裁和“长臂管辖”，为乌克兰危机降温发挥作用，也为发展中国家发展经济和改善民生创造条件。

中方也提出，要解决人道危机，切实保护平民安全，为平民撤离交战区建立人道主义走廊；保护平民和战俘，支持俄乌交换战俘，各方应为此创造更多有利条件；维护核电站安全，反对武装攻击核电站等和平核设施；减少战略风险，反对使用或威胁使用核武器，反对任何国家在任何情况下研发、使用生化武器。

中国强调，要保障粮食外运，提出的国际粮食安全合作倡议为解决全球粮食危机提供了可行方案；确保产业链供应链稳定，反对把世界经济政治化、工具化、武器化；要共同减缓危机外溢影响，防止国际能源、金融、粮贸、运输等合作受到干扰，损害全球经济复。苏。

中方最后呼吁国际社会应采取措施支持冲突地区战后重建。中方愿为此提供协助并发挥建设性作用。